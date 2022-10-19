الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساكد أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تطوير قطاع الصناعة في دول المجلس وتكامله وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنافسية، جاء ذلك بعد اعتمادهم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وقانون التنظيم الصناعي الموحد بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم رقم (49) للجنة التعاون الصناعي، المنعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية- بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، و وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بدولة الكويت محمد بن مخلف العنزي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول مجلس التعاون وتعزيز تنافسيتها وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض التوصيات التي تهم قطاع الصناعة بدول مجلس التعاون.كما ناقش عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.// انتهى //19:22ت م0181