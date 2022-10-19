نيويورك 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسحثّ أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، البلدان الأفريقية وأصحاب المصلحة الآخرين على تجديد دعمهم لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان الذي يواجه شعبه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في المنطقة.وأكد أعضاء اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أن الصراع في جنوب السودان أصبح معقّدا بشكل متزايد، لكنّ مستوى معاناة المدنيين لا يزال لا يُحتمل.وأشاروا إلى أنه لا يمكن لعملية السلام في جنوب السودان أن تنقذ نفسها، مشددين على الحاجة الماسة إلى أن يتخذ الاتحاد الأفريقي الخطوات اللازمة لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.// انتهى //19:23ت م0182