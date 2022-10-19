الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، بسفير تركيا المعتمد بالمغرب عمر فاروق دوغان، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والإجراءات الرسمية لانضمام الجمهورية التركية إلى عضوية الإيسيسكو.وأشار الدكتور المالك خلال اللقاء، إلى أن عدداً من الدول، خصوصاً الأوروبية، أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب؛ لمزيد من التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.من جانبه، أكد السفير التركي أن الإيسيسكو هي أفضل منصة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، معبراً عن رغبته في تسريع وتيرة الإجراءات المطلوبة لتنضم تركيا إلى عضوية المنظمة لمزيد من التعاون المثمر.// انتهى //19:25ت م0183