أبها 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسشهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس الثلاثاء ختام المعسكر الريادي الطلابي الخامس، الذي نظمته حاضنة الأعمال ومركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك بحضورعدد من وكلاء وعمداء الجامعة في مقر المدينة الجامعية بالقرعاء.وتأتي استضافة حاضنة الجامعة للمعسكر من باب تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور الجامعة التنموي من خلال إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، واحتضان المشاريع الإبداعية، وتحويلها إلى منتجات اقتصادية.فيما أوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن هذا المعسكر يجسد اهتمام الجامعة بتوفير فرص مميزة في عالم ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.كما قدم الحديثي شكره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه وحرصه على تسريع حركة المعرفة وتوفير الأدوات اللازمة لأبناء الجامعة والمنطقة في مجال ريادة الأعمال، موصلاً شكره للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وكافة الجهات التي أسهمت في نجاح هذا المعسكر ومخرجاته.وفي ختام الحفل تم تكريم أصحاب المشاريع والفائزين في منافسات المعسكر والجهات المنظمة والمشاركة.// انتهى //19:27ت م0185