القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة اليوم، بسفيرة قبرص لدى القاهرة بولي إيوانو.وهنأها السفير نقلي خلال اللقاء بتعيينها سفيرة لبلادها لدى مصر، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:33ت م0187