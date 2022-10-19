الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم بمدينة إفران المغربية أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، بانعقاد الاجتماع الـ70 للمكتب التنفيذي للمجلس، بمشاركة كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ لمناقشة آليات التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.ويناقش الوزراء على مدى يومين، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.كما يتضمن جدول أعمال المجلس دراسة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية.// انتهى //19:52ت م0188