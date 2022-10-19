الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظم الملتقى الوطني الأول "للمسؤولية الاجتماعية.. والاقتصاد الأخضر" ورشة عمل بعنوان "المشروع الوطني لحماية البيئة" في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، برعاية بنك الجزيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاستدامة، تحت عنوان "الطريق إلى الحياد الكربوني"، حيث قدمها مسؤول برامج خدمة وتنمية المجتمعفي الجمعية الكشافة في الورشة أحمد بن محمد آل عثوان.واستعرض أحمد آل عثوان أهداف المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، وأبرزها تفعيل مشروع رسل السلام في مجال حماية البيئة، وتعزيز قيمة النظافة والمبادئ المرتبطة بها من خلال الممارسة، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال نظافة البيئة، وتقديم نماذج عملية لإجراءات نظافة البيئة، والتوعية بالنظافة الشخصية والجسمية، والإسهام في نظافة البيئة، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميتها.وبين أن أهم مخرجات المشروع هي ازدياد الوعي البيئي لدى جميع المنتسبين للحركة الكشفية، وزيادة مستوى مشاركة أفراد المجتمع في البرامج البيئية الكشفية، حيث أصبحت القيم البيئية والقيم المرتبطة بها حاضرة في منظومة القيم، وزيادة عدد الشركات المجتمعية في المجال البيئي، إلى جانب انتقال المشروع من المحيط المحلي إلى المحيط العربي والعالمي، وحصول البرنامج على دعم من قبل المؤسسات والأفراد، وظهور مبادرات بيئية نوعية من المشروع، حيث أصبح لدى الجميع توثيق تاريخي وعلمي لبرامج بيئية من خلال تقارير من كل محافظة وجهة كشفية، ومنافسة المشروع في الجوائز المحلية والعالمية، واهتمام الجهات ذات العلاقة في مجال البيئة بالمشروع وطلب الإسهام فيه.//انتهى //19:56ت م0189