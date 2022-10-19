الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي ألبرت شينجيرو الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والثقافية.//انتهى//20:21ت م0190