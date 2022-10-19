المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية يعملون على معدة ثقيلة لحفر الآبار دون ترخيص في مركز العيص بمنطقة المدينة المنورة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.//انتهى//20:22ت م0192