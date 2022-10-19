الدمام 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بالدمام - اليوم - دورة تدريبية بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير الربحية".واستهدفت الدورة المسؤولين في الإدارات المالية للجمعيات الأهلية والمديرين التنفيذيين، بهدف توعيتهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .وتناولت الدورة التعريف بجرائم غسل الأموال والمؤشرات الدالة عليها، وجهود المملكة في مكافحتها، إضافةً إلى السياسات وسبل الوقاية منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد مدير المركز هاضل العتيبي أهمية رفع الوعي بمخاطر الجرائم المالية، وتعزيز الرقابة، وضرورة التزام المنظمات غير الربحية بمعايير السلامة المالية بما يحقق رؤية المملكة 2030م.// انتهى //20:43ت م0193