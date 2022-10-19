جيزان 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسيرأس صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الأحد المقبل الجلسةَ الافتتاحيةَ لمجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي 1443/ 1444هـ.وأوضحَ أمينُ عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي، أن المجلسَ سيناقش في دورته الحالية تقارير لجان مجلس المنطقة الختامية، وتحديث بيانات الميز التنافسية، واستعراض الإجراءات المتخذة حيال القراراتِ والتوصياتِ التي أصدرها المجلس خلال دوراته السابقة، والاطلاع على عرض لجنة شؤون الأسرة لمبادرة منصة شريك للزواج.وبين، أن سمو أمير المنطقة سيرعى توقيع اتفاقية الشراكة بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا "تماسك" ، ويكرم سموه أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المنتهية فترتهم في الدورة السابقة وذلك نظير جهودهم خلال أعمال المجلس، وإسهاماتهم في تطوير المجالات التنموية بالمنطقة.// انتهى //20:44ت م0194