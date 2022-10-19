الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسيعقد مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "سلسلة لقاءات متخصصة في التقنية المالية" لخمسة أيام بدءً من يوم الأحد القادم 27 ربيع الأول 1444هـ وحتى 2 ربيع الثاني 1444هـ.وتهدف اللقاءات إلى زيادة الوعي والتعريف بقطاع التقنية المالية ودور الجهات المعنية في هذا القطاع ولقاء الخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع المالي، وتقديم الحلول والمهارات والمعرفة اللازمة لنمو وازدهار أنشطة القطاع.وتتضمن سلسلة اللقاءات على الأنظمة والتوعية والإدارة المالية، الاستثمار الآلي، والتمويل الجماعي، وكيفية الحصول على استثمار للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية, حيث تأتي هذه اللقاءات بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة خبراء الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية.ويُعد مركز "كود" وجهة ريادية مميزة في مجال الابتكار وتقنية المعلومات لتسريع التحول والاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، حيث يقدم المركز الدعم اللوجستي والفني من خلال البرامج والفعاليات والاستشارات وجلسات تطوير الأعمال والتي تهدف إلى خلق حلول ابتكارية تقنية ريادية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.ويمكن التسجيل والاطلاع على سلسلة اللقاءات عبر الرابط التالي: https://code.mcit.gov.sa/ar/workshop/fintech-experts-series//انتهى//21:10ت م0196