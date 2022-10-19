الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأكد أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة اليوم أن ريادة القطاع الخاص الخليجي تمكنه من تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز تنافسيته، مبينين أن القطاع الخاص الخليجي محرك أساسي ومحوري لتحقيق المكانة الاقتصادية الخليجية إقليمياً وعالمياً.جاء ذلك بعد اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف التجارية بدول المجلس الذي عقد برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -رئيس الدورة الحالية- في مقر الأمانة العامة بالرياض.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، ومن أهمها اطلاع القطاع الخاص على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، وتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة من الغرف التجارية بدول مجلس التعاون، والهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي.//انتهى//22:12ت م0201