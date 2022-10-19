القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساختتمت في القاهرة اليوم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه التي استمرت على مدى أربعة أيام، وبمشاركة 16 وفداً وزارياً و54 وفداً رسمياً و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.وعقدت مجموعة من الجلسات الفنية والنقاشية حول الأمن المائي والتكيف لتغير المناخ، وإدارة المياه المرنة للمناخ، وتعزيز إدارة ندرة المياه مع زيادة التكامل والتعاون الإقليميين، وتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، وتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإنذار المبكر ورصد الأخطار المتصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل تحت عنوان "حوارات الصناعات الخضراء".وأكد المشاركون في جلسة "تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"، أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في العالم، مطالبين بضرورة الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة، باستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.وشدد المشاركون في جلسة "تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه"، على ضرورة مراقبة التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، منبهين إلى أن التغيرات تهدد العالم بالفيضانات وكثرة المياه، ونقص المياه والذي يترتب عليه الجفاف، مما يؤثر على مختلف القطاعات.ودعا المشاركون في الجلسة الختامية إلى ضرورة وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي، ووضعها كعنصر أساسي من العناصر المتأثرة بالتغيرات المناخية باعتبار المياه العنصر الأساسي للحياة.إلى ذلك، أوضح وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن مخرجات أسبوع القاهرة للمياه تمثلت في إطلاق "وثيقة القاهرة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وخاصة في الدول الفقيرة للمياه، منوهًا بمناقشة مبادرة "AWARe" التي تضع المياه في قلب العمل المناخي، وتقدمها مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد، والتي من المقرر إطلاقها خلال مؤتمر المناخ المقبل (COP 27).//انتهى//22:13ت م0202