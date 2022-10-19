القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستواصلت لليوم الثامن على التوالى منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتي 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 1041 رامٍيا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.واكتسح منتخب الهند جميع الميداليات بمنافسات 50 متراً مسدس ضغط هواء ناشئات، كما حصد المنتخب الصيني جميع الميداليات بمنافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فردي ناشئين.وفي منافسات 50 متراً مسدس ضغط هواء ناشئين، استطاع منتخب الصين تحقيق الميدالية الذهبية، وحصل المنتخب الهندي على الفضية والبرونزية.كما فاز منتخب الهند بالميداليتين الذهبية والبرونزية في منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فردي ناشئات فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب المنتخب الصيني.وفي منافسات 25 متراً مسدس رجال توج المنتخب الأوكراني بالميدالية الذهبية، فيما حقق المنتخب الألماني الفضية والمنتخب الهندي البرونزية.وعلى صعيد في منافسات 25 متراً مسدس فرق مختلط نجح منتخب ألمانيا في حصد الميدالية الذهبية. وحازت كوريا الجنوبية على الفضية، ومنتخب أوكرانيا على البرونزية.//انتهى//22:14ت م0203