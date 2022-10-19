الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.ميدانياً، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري اختبار لياقي، قُسم فيه لاعبي الأخضر إلى ثلاثة مجموعات بعدها تمرين التحكم بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يشارك قائد المنتخب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني بمغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.وعلى مستوى الإصابات، واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، فيما سمح المدير الفني للاعب ياسر الشهراني باستكمال برنامجه العلاجي المعد له مسبقاً في الرياض، وفضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب عبدالله مادو لتعرضه لعارض صحي، وغادر الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري إلى قطر للبدء في برنامجهما العلاجي المعد لهما، وكشفت الفحوصات التي أجريت للاعب سامي النجعي عن تعرضه لإصابة عضلية وحاجته لبرنامج علاجي.ويواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.//انتهى//22:16ت م0204