الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأطلق برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - اليوم - المظلة المعنية بقطاع الهوايات في المملكة "هاوي"، ودشن البوابة الوطنية للهوايات، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمركز المالي بمدينة الرياض برعاية معالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عضو لجنة برنامج جودة الحياة، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وممثلي 12 جهة حكومية أسهمت في تأسيس جمعية أندية الهواة "هاوي" الجهة الممكّنة للهوايات والهواة في المملكة، بهدف تطوير وتفعيل قطاع الهوايات وصولاً إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وشهد حفل إطلاق "هاوي" حضوراً وتفاعلاً من جميع فئات المجتمع وبخاصة مجموعات الهواة، إذ تم أصطحاب الحضــور فــي رحلــة مليئــة بالأنشــطة والمغامــرات لاستكشــاف هواياتهم والتعرف على الهوايات المسجلة في بوابة (هاوي).وأكد الخطيب، أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تولي تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة أولوية كبرى، وتعمل على ازدهار المجتمع وتنمية الفرد وتمكينه لبناء مجتمع حيوي مبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، منوهاً بالدعم اللامحدود من سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي من خلاله نطلق اليوم قطاع الهوايات وندشن البوابة الوطنية للهوايات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع، وتشجيعاً لممارسة أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، مشيراً إلى أن إطلاق قطاع الهوايات وتدشين البوابة الوطنية (هاوي) خطوة أولى لبناء هذا القطاع وازدهاره، واستفادة كافة شرائح المجتمع منه، وأن تزدهر حياة الأفراد بممارسة الهوايات المحببة لديهم ، وتأسيس أندية لهواياتهم ومجتمعات يلتقون من خلاها بمن يشاركونهم نفس الاهتمامات.وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن هدف مركز برنامج جودة الحياة في قطاع الهوايات هو تأسيس نادٍ لكل هواية، وأن يشترك سكان المملكة في أندية تمكنهم وتدعمهم، وأن يستطيعوا من خلال بوابة (هاوي) تأسيس أندية جديدة أو الانضمام إلى أندية قائمة بصورة ميسرة وسهلة.من جهته بين رئيس مجلس إدارة جمعية الهوايات (هاوي) مشعل بن عبيد الرشيد، أن البوابة تعمل على بناء بيئة محفزة تجمع المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكّنة لممارسة الهوايات، مضيفاُ أن (هاوي) والبوابة الوطنية للهوايات مكنت الهواة من الجنسين من تسجيل هواياتهم، وتأسيس أندية للهوايات الخاصة بهم، كما تقدم لهم كل الدعم لممارسة هواياتهم واختبار إمكانياتهم في هوايات جديدة غير مسبوقة، إضافة إلى تلقي الدعم التقني والتعليمي وحجز المرافق وخلق مجتمعات لممارسة مختلف الهوايات عبر البوابة.يذكر أن مركز برنامج جودة الحياة هو جهة إشرافية فنية على المنظمات غير الربحية في قطاع الهوايات، أما جمعية أندية الهواة (هاوي) فهي الكيان المعني بتأسيس وتمكين أندية الهواة، وتتكون الجمعية العامة لـ (هاوي) من 12 جهة حكومية هي مركز برنامج جودة الحياة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الإعلام، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ورئاسة أمن الدولة.// انتهى //22:32ت م0209