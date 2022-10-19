الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الفعاليات وورش العمل والمعارض الميدانية لرفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة في جميع مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع الجهود العالمية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق أكتوبر من كل عام.وأوضحت الوزارة، أن فعاليات التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2022، تستهدف تعريف منسوبي ومنسوبات منظومة البيئة والمياه والزراعة بمخاطر الأمن السيبراني الشائعة، وأساليب المخترقين في التصيد الإلكتروني، وكيفية تأمين الأجهزة والتطبيقات، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، وعرض أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المستخدم لحماية المعلومات، وضرورة الاستعانة بكلمات المرور القوية لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وتقديم الإرشادات الأمنية في الهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وكيفية حماية البريد الإلكتروني والأجهزة الشخصية، والتعامل مع برامج الحماية من الفيروسات.وأكدت الوزارة، على أهمية هذه الفعاليات في التعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق السرية، وآلية التعامل مع المعلومات المصنفة، وخطوات إنشاء مكاتب سرية، إضافة إلى أهمية دور فريق تقنية المعلومات في تعزيز الأمن السيبراني في المنظومة، واتباع سياسات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث، ومواكبة الأحداث العالمية الخاصة بالأمن السيبراني، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه منسوبي ومنسوبات المنظومة.// انتهى //22:48ت م0211