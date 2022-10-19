الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض - اليوم - اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الـ15, بحضور 42 عضوًا يمثلون الأندية, وممثلا الاتحادان الدولي والآسيوي.واستعرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أعمال الاتحاد خلال الفترة الزمنية بين الجمعيتين العموميتين، وإطلاع الأعضاء على جميع الأعمال، والمصادقة على التقرير المالي, وبيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه, والمصادقة بالإجماع على تعيين عبدالله بن فيصل حماد عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد القنيعان رئيسًا للجنة الاستئناف، واعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد والأوامر الدائمة.// انتهى //22:51ت م0212