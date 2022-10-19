الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس‎دشَّن معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي النسخة الجديدة من "المنصة الوطنية للعمل التطوعي"، بعد تطويرها لتضم العديد من الخدمات والميزات المستحدثة.‎وتُعزِّز المنصة الوطنية للعمل التطوعي في حلتها الجديدة؛ إمكانات الوصول والتحكم في الفرص والساعات التطوعية للفرق والأفراد، وتُمكِّن الجهات الإشرافية من إدارة الحسابات وتوزيع الصلاحيات، وإعادة تصميم واجهة المستخدم لتلائم التطلعات الحالية والمستقبلية للعمل التطوعي.وشملت عملية التطوير للمنصة؛ توثيق منجزات المنصة خلال السنوات الماضية، لتكون مرجعًا للجهات والأفراد، كما تم إعادة تصميم التطبيقات الملحقة بالمنصة ومزامنتها مع نسخة الويب، وتلافي الثغرات الأمنية لمزيد من التأمين لحسابات المستخدمين، بالإضافة للعديد من الميزات الأخرى التي تخدم الفرق والجهات التطوعية وتعمل على زيادة مرونة استخدام المنصة.‎وتُعد المنصة الحاضنة الوطنية للعمل التطوعي بالمملكة، والتي توفر بيئةً آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة، تحقيقًا لأحد أهداف "رؤية المملكة 2030" الرامية للوصول إلى مليون متطوع.‎تجدر الإشارة إلى أن منجزات العمل التطوعي في المملكة حتى شهر سبتمبر من العام الجاري قد بلغت 432,014 متطوعًا ومتطوعة، قدموا 23,771,318 ساعة تطوعية، ضمن 253,226 فرصة تطوعية، استفاد منها أكثر من 41 مليون مستفيد، وبلغ العائد الاقتصادي للتطوع 507,688,881 ريالًا، بينما وصل عدد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي 1,111,041 متطوعًا، بالإضافة إلى 4615 جهة فاعلة.// انتهى //22:51ت م0213