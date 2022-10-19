المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ.وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر بن ضعيان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها, وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات, مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف, إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لفصل تدريبي واحد لجميع الفئات "بنين"، مشيرا إلى أن أقل مؤهل دراسي هو الكفاءة المتوسطة .ودعا الحربي المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل .// انتهى //23:01ت م0214