الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسحقَّقَ نادي النصر المركزَ الأولَ في جائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2021-2022م، عن مبادرة "فرحتكم نصرنا" ليحصل على مبلغ 500 ألف ريال، وذلك خلال حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم اليوم على هامش الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في دورتها الخامسة عشرة.وحصل نادي الفتح على جائزة المركز الثاني التي تبلغ قيمتها 400 ألف ريال؛ وذلك عن مبادرة "متصالحين" الخاصة بمصابي مرض السكر من فئة الأطفال، فيما حصد نادي الاتفاق جائزة المركز الثالث، إذْ حصل على مبلغ 300 ألف ريال؛ وذلك عن مبادرة مركز الاتفاق للتأهيل الطبي؛ المخصص لتأهيل إصابات الملاعب والحوادث لأفراد المجتمع.أما المركز الرابع فقد ذهب لنادي القادسية، إذْ فاز بجائزة تبلغ 200 ألف ريال؛ وذلك عن مبادرة "نتحرك" التي تهدف لدمج اللاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بلاعبي الألعاب المختلفة، في حين حقَّقَ الهلال المركزَ الخامسَ وحصل على مبلغ 100 ألف ريال عن مبادرة أكاديمية نادي الهلال المجتمعية لكرة القدم،التي تهدف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.وقد ضَمَّت لجنة تحكيم جائزة المسؤولية الاجتماعية كلًّا من مستشار التنمية المستدامة فيصل اليوسف، وخبير الاستدامة والمختصة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات أماني الشعلان، والدكتورة مها الكلثم أستاذ الإستراتيجيات ووكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة سابقًا وعضو اللجنة العلمية لتحكيم جائزة خدمة المجتمع بالجامعة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش.كما حَقَّقَ جمهورُ نادي الهلال المركزَ الأولَ ومبلغ 150 ألف ريال؛ في جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي 2021-2022م، في حين حصلَ جمهورُ نادي الاتحاد على المركز الثاني ومبلغ 100 ألف ريال، فيما حلَّ جمهور النادي الأهلي في المركز الثالث وحصل على 50 ألف ريال.وتأتي جائزة الجمهور المثالي تقديرًا من لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد للدور الذي تقوم به الجماهير عبر مؤازرتها ودعمها المنتخبات والأندية، كما تأتي للرفع من حجم التنافس والتشجيع المثالي بين الجمهور.وتستند جائزة الجمهور المثالي التي أعلن عن تأسيسها في أغسطس 2021م على 5 معايير رئيسية يأتي في مقدمتها؛ الحضور الجماهيري الذي يشكُّل نسبة 40% من إجمالي التقييم، ويتم الاعتماد في تحديد هذا المعيار على الإحصائيات المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين والخاصة بالحضور الجماهيري الإجمالي للأندية طيلة الموسم الرياضي على أرضها، في حين ارتبطت نسبة 25% من نقاط التقييم بالمعيار الثاني والخاص بانضباط الجمهور طبقًا لعدد المخالفات الانضباطية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بحق جماهير كل نادي طيلة الموسم، ويأتي المعيار الثالث في جائزة الجمهور المثالي الذي يشكل نسبة 15% مرتبطًا بتقديم النادي مبادرة واحدة استفاد منها الجمهور أو أسهم في تنفيذها بالتعاون مع الأندية في مجالات المحافظة على بيئة الملاعب أو المساعدة في التنظيم وخدمات التطوع أو دعم الانضباط والتشجيع المثالي، ويتولى تقييم هذا المعيار أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد، أما المعيار الرابع الذي يشكل نسبة 15% فجاء متعلقًا بتصويت عام يتم نشره لمدة 24 ساعة عبر موقع الاتحاد الرسمي ويشارك فيه الجميع لاختيار أفضل جمهور نادي فعَّال ومؤثر، في حين ذهبت 5% من نسبة التقييم في جائزة الجمهور المثالي للمعيار الخامس الذي يتعلق بمجالس الجمهور وارتباطها التنظيمي بالأندية، واعتراف الأندية بممثلي تلك المجالس، وتقديم قائمة بأسماء رؤسائها.كما أُقيمَ على هامش الحفل مزاد الخير، الذي عُرِضَ من خلاله 3 قطع لمزاد خيري بين ممثلي المسؤولية الاجتماعية، حيث قام نادي النصر بشراء قميص اللاعب خالد الزيلعي بمبلغ 150 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد على هذا القميص لأبناء اللاعب - رحمه الله- فيما اشترت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى كرة الطفلة يارا محاربة السرطان بمبلغ 150 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد على الكرة للطفلة، فيما اشترى سعود الثبيتي قميص المنتخب السعودي "نسخة اليوم الوطني" بمبلغ 170 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد لصالح جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.// انتهى //23:50ت م0220