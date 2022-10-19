نيويورك 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 99.99 نقطة إلى 0.33% ليغلق عند 30423.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 24.82 نقطة إلى 0.67% بـ3695.16 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 91.89 نقطة إلى 0.85% بواقع 10680.51 نقطة.//انتهى//23:51ت م0222