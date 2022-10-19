القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق الزمالك على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على إستاد "المقاولون العرب" في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.بهذه النتيجة احتلَّ الزمالك المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، خلف المتصدر فريق سيراميكا بفارق الأهداف، فيما قبع سموحة في المركز السابع عشر بدون نقاط.وفي منافسات الجولة ذاتها فاز الأهلى على الإسماعيلي بهدف دون رد؛ ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له، فيما بقى فريق الدراويش بلا نقاط.كما تعادل فريق إنبي مع ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-1 ؛ ليحلَّ إنبي وبيراميدز في المركزين السادس والسابع على التوالي بجدول الدوري برصيد نقطة.//انتهى//00:02ت م0001