باماكو 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسقُتِلَ 50 مسلحاً في ضربات جوية نفَّذَتها القوات المسلحة المالية بمنطقة تساليت شمال منطقة كيدال.وأوضحَ المسؤول عن منطقة جاو المالية العقيد إبراهيم سماسة أن العملية الجوية نتج عنها مقتل 50 مسلحاً، وإحراق 5 مدرعات، وتدمير 35 دراجة نارية تابعة للمسلحين.وتأتي الضربات الجوية بعد يوم من انفجار عبوتين ناسفتين بقافلة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة "مينوسما"؛ مما أسفر عن مقتل أربعة جنود تشاديين وإصابة اثنين آخرين.//انتهى//00:03ت م0002