الدمام 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسحقَّقَ فريقُ الخليج ممثل المملكة فوزَه الأولَ في أولى مشاركاته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بفوزه على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (35-21)، في اللقاء الذي شهد حضورًا جماهيريًّا غفيرًا قاد فريقه لتحقيق الفوز.وأنهى الخليج الشوط الأول من اللقاء بتقدمه بنتيجة (14-10)، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق وينهي اللقاء لصالحه بفارق 14 هدفًا، مُحَقِّقًا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فريق ماغديبورغ الألماني، الذي سيتواجه معه في الجولة الأخيرة، للمنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.وتغلَّب فريق كيلسي البولندي على فريق الكويت الكويتي، في أول لقاءات اليوم بنتيجة (47-26)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق فوزه الأول على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة (46-21)، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وخسر فريق مضر "المستضيف" مواجهته الثانية على التوالي أمام فريق بنفيكا البرتغالي، بنتيجة (39-27) ضمن المجموعة الثانية ليفقد بذلك فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.وتختتم لقاءات دور المجموعات في يومها الثالث، بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي فريق كيسلي البولندي مع فريق تاوباتي البرازيلي، عند الساعة 12:15 ظهرًا، للمنافسة على صدارة المجموعة الثالثة.وفي اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30 ظهرًا، يلتقي فريق الترجي التونسي مع فريق برشلونة الإسباني، ويلعب فريق بنفيكا البرتغالي أمام الأهلي المصري عند الـ 4:45 مساءً ، فيما تختتم مواجهات الغد بلقاء يجمع بين فريقي الخليج السعودي وماغديبورغ الألماني، عند السابعة مساءً.// انتهى //00:06ت م0003