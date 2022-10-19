حائل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستنطلقُ في جامعة حائل بطولة جودو الجامعات التي ينظِّمُها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية خلال المدة من 20 - 22 أكتوبر الجاري ، ضمن فعاليات موسمه الرياضي الـ13، بمشاركة 80 طالباً يمثلون 12جامعةً وكليةً.وتشمل منافسات البطولة 7 أوزان هي: أقل من 60 كجم، وأقل من 66 كجم، وأقل من 73 كجم، وأقل من 81 كجم، وأقل من 90 كجم، وأقل من 100 كجم، وأكثر من 100 كجم.وأكملت جامعة حائل جميعَ التحضيرات لانطلاق البطولة، حيث أقيم الاجتماع الفني الذي جرى خلاله تحديد منافسات التصفيات وتوقيتها ومنافسات الأدوار المتقدمة من البطولة وصولاً للنهائي ، وتحديد قوانين البطولة وعدد اللاعبين لكل جامعة وأماكن التدريب.ونوَّه مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بالإقبال الكبير من الجامعات للمشاركة في البطولة التي من المتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين لا سيما أن عدد اللاعبين والجامعات يعدُّ كبيراً؛ وهو ما يؤكد الجاهزية التامة للجامعات لخوض المنافسات وتقديم أفضل المستويات، مثمناً لجامعة حائل استضافتها البطولة وجاهزيتها التامة لهذا الحدث الذي يعدُّ ثاني بطولة من بطولات اتحاد الجامعات للموسم الرياضي الحالي (13 ).بدوره، أبدى عميد شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيري سعادته باستضافة الجامعة هذه البطولة، مؤكداً حرص معالي مدير جامعة حائل على دعم الحركة الرياضية بالجامعة من خلال مثل هذه الاستضافات والمشاركة بفعالية في جميع أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.// انتهى //00:23ت م0007