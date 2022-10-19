الدمام 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأطلقَت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية الدفعة السادسة من برنامج تمكين الأمهات بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع لتأهيل وتهيئة أمهات الأيتام ليكنَّ قادرات على اكتشاف ذواتهن وتنمية مهارات أبنائهن والتفاعل الإيجابي مع أسرهن والمجتمع.وأوضحَ مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن هذه الدفعة التي تستمر ٧ أشهر بمعدل ٤ أيام أسبوعياً على مدار ٣ فصول دراسية بواقع ٢٥٠ ساعة تدريبية؛ يشارك فيها ٤٠ سيدة في عدة مجالات اجتماعية ونفسية وتربوية واقتصادية وتقنية ومهنية، حيث يتوافق البرنامج مع الخطة الزمنية للتعليم العام، مشيراً إلى أن عدد خريجي البرنامج للدفعات الخمس السابقة بلغ أكثر من ١١٣ سيدة .وأضاف أن البرنامج يتميز بتركيزه على الأم المعيلة لتكون أكثر تأهيلاً في رعاية شؤون أبنائها والقيام على أمورهم، وذلك من خلال الدراسات التي أعدتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،التي ستلبي الاحتياجات التدريبية لأمهات الأيتام، وتنمية مهاراتهن، وتزويدهن بالمعارف، وتبادل الخبرات فيما بينهن؛ لمساندتهن في تربية وتأهيل وإصلاح أبنائهن الأيتام.يُذكر أن برنامج تمكين الأمهات يهدف إلى رفع المستوى التربوي والأسري لأمهات الأيتام حيال أبنائهن من خلال تزويدهن بالوسائل والأساليب المناسبة، وتنمية المهارات ليصبحنَ مستقلات اقتصادياً، وتنمية المعارف والخبرات الأساسية اللازمة التي تمكِّن أمهات الأيتام من القيام بعمليات التدريب مستقبلاً.// انتهى //00:30ت م0008