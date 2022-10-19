ثقافي / اختتام ملتقى الرياض المسرحي في دورتة الثانية
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
أوصى ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في دورتة الثانية ، الذي اختتمَ أعمالَه أمس، بإقامة مسرح جديد متنقل للجمعية العربية السعودية للفنون التشكيلية، و استمرار العروض المبتكرة في الجمعية سنوياً، وأن تضمَّ نسخ المهرجان ورشاً تجريبيةً متخصصهً واحترافيةً.
وأوضحَ مدير عام جمعية الثقافة والفنون بالرياض خالد الباز لـ" واس " أن مخرجات الملتقى هي صناعة المواهب والنجوم في التأليف والسنوغرافيا والتمثيل والإخراج والديكور والأزياء ، حيث تميز الملتقى بوجود أسماء مميزة، مؤكدًا حرص الجمعية على تبنِّي هذه المواهب وتطوير عروضها؛ بهدف استمرار العروض .
وقدَّمت الجمعية شهادات تقدير لعدد من الفنانيين المشاركين، حيث منحت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين حمد الجندل؛ عن دوره في مسرحية الظل ، والممثل عبدالعزيز اليتيمي؛ عن دوره في مسرحية طريق صحراوي ، وجائزة أفضل ممثلة لـ لينا نمارق؛ عن دورها في مسرحية الظل ، وجائزة السينوغرافيا للفنان عبدالرحمن أبالخير لتصميمة عرض مسرحية الظل ، وجائزة أفضل نص للكاتبين عزيز الزريق وخالد بركان؛ عن نص مسرحية "العائدون" ، وجائزة أفضل إخراج للمخرج سالم باحميش؛ عن إخراجة مسرحية طريق صحراوي ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفريق عمل مسرحية الظل، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحية طريق صحراوي .
وكرَّم الملتقى المشاركين من الفنانين والمثقفين والإعلاميين بالدروع التذكارية وشهادات التقدير.
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