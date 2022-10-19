الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأوصى ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في دورتة الثانية ، الذي اختتمَ أعمالَه أمس، بإقامة مسرح جديد متنقل للجمعية العربية السعودية للفنون التشكيلية، و استمرار العروض المبتكرة في الجمعية سنوياً، وأن تضمَّ نسخ المهرجان ورشاً تجريبيةً متخصصهً واحترافيةً.وأوضحَ مدير عام جمعية الثقافة والفنون بالرياض خالد الباز لـ" واس " أن مخرجات الملتقى هي صناعة المواهب والنجوم في التأليف والسنوغرافيا والتمثيل والإخراج والديكور والأزياء ، حيث تميز الملتقى بوجود أسماء مميزة، مؤكدًا حرص الجمعية على تبنِّي هذه المواهب وتطوير عروضها؛ بهدف استمرار العروض .وقدَّمت الجمعية شهادات تقدير لعدد من الفنانيين المشاركين، حيث منحت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين حمد الجندل؛ عن دوره في مسرحية الظل ، والممثل عبدالعزيز اليتيمي؛ عن دوره في مسرحية طريق صحراوي ، وجائزة أفضل ممثلة لـ لينا نمارق؛ عن دورها في مسرحية الظل ، وجائزة السينوغرافيا للفنان عبدالرحمن أبالخير لتصميمة عرض مسرحية الظل ، وجائزة أفضل نص للكاتبين عزيز الزريق وخالد بركان؛ عن نص مسرحية "العائدون" ، وجائزة أفضل إخراج للمخرج سالم باحميش؛ عن إخراجة مسرحية طريق صحراوي ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفريق عمل مسرحية الظل، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحية طريق صحراوي .وكرَّم الملتقى المشاركين من الفنانين والمثقفين والإعلاميين بالدروع التذكارية وشهادات التقدير.// انتهى //00:32ت م0009