الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسعقَد الصندوق السعودي للتنمية أمس ورشة عمل للتقييم؛ تنفيذاً للتحوُّل الإستراتيجي بالصندوق السعودي للتنمية، المعتمد من مجلس الإدارة برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك بحضور مدير مبادرة التقييم العالمي دوجان فريزر.ويأتي انعقاد هذه الورشة انطلاقاً من تعزيز العمل المشترك بدعم من معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، لتعزيز الأثر التنموي للقروض المقدمة من الصندوق.وبيَّن الرئيسُ التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أنه جرى عقد ورش عمل بين الجانبين؛ لتعزيز العمل المشترك في تقييم المشروعات التنموية، إذْ يسعى الصندوق إلى الاستفادة من خبرات البنك في التقييم التنموي الممتد لأكثر من 30 عاماً، إضافة إلى الجهود الدولية والمبادرات المتخصصة في هذا المجال.//انتهى//00:39ت م0011