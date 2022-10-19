حائل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، شهد وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد - أمس - الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة، وذلك في جامع الراجحي بمدينة حائل.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بحائل عبدالسلام العامر خلال كلمته في الحفل ، أن النادي أطلق مبادرته لإقامة المسابقة في نسختها الأولى بدعم مؤسسة العجيمي الخيرية ضمن المسؤولية الاجتماعية للنادي، مؤكداً أن المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة الحافظين للقرآن الكريم والمهتمين في تلاوته واكتشاف المواهب.إثر ذلك كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلف عدداً من الداعمين وشركاء النجاح وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين وكذلك المشاركين الحاصلين على جوائز عينية.// انتهى //01:27ت م0013