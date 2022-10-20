تونس 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقي وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي كاتب الدولة للشؤون الخارجية لمملكة النرويج ايرلنغ ريمستد الذي يُؤدّي زيارة عمل إلى تونس تستمر يومين.وتناولت المحادثات موضوع الهجرة غير الشرعية وضرورة اعتماد مُقاربة شاملة لا تقتصر على التعاطي مع هذه الظاهرة من الزاوية الأمنية البحتة.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي والشرق الأوسط إضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الرّاهن ولاسيما مسألتيْ الأمن الغذائي والطاقي.// انتهى //03:01ت م0015