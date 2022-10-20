القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسشاركت هيئة الصحفيين السعوديين في اجتماع المؤتمر العام الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة الذي ضم أكثر من 19 نقابة وهيئة وجمعية صحفية من 18 دولة عربية، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وضم وفد الهيئة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، ونائب رئيس مجلس الإدارة فهد آل عقران، وعضو مجلس الإدارة الدكتور عثمان الصيني، وأمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، ومدير هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي.وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات من بينها كيفية مواجهة الآثار السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الاتحاد في الدفاع عن قضايا الصحفيين، فضلاً عن استعراض خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة.وجرى خلال المؤتمر إعادة انتخاب مؤيد اللامي لرئاسة الاتحاد في دورة جديدة مدتها 4 سنوات بموجب القانون الأساسي للاتحاد، وانتخاب أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الحجلان نائبًا للرئيس بالإضافة إلى 3 نواب آخرين لرئيس الاتحاد هم: عدنان الراشد، وأميرة محمد، والصادق الرزيقي.// انتهى //03:18ت م0016