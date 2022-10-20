ابيدجان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستنعقد في العاصمة الايفوارية ابيدجان النسخة الثالثة من قمة التمويل المشترك بتنظيم البنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.وتبحث القمة التي تستمر يومين أهمية التمويل المشترك من أجل دعم المرونة والتكيف والبنية التحتية الخضراء والجودة والصحة والحماية الاجتماعية مع دعم المقاربات القائمة على حقوق الإنسان ومكافحة عدم المساواة.كما تمثل القمة فرصة لإعادة التأكيد على الدور الرئيسي لبنوك التنمية العامة في دعم تحول الاقتصادات والأنظمة المالية نحو الاستدامة.// انتهى //04:43ت م0018