الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأطلقَت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض ملتقى التوظيف في نسخته الثالثة خلال المدة من 19 - 20 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 جهةً توفِّر 1300 فرصةٍ وظيفيةٍ.وتضمَّنَت الفعاليات ورشَ عمل نوعيةً تكسب الملتحقين بها الأدوات والمهارات المرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر، وتوقيع اتفاقية لتوظيف خريجات الكلية مع القطاع الخاص.وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً في يومه الأول بعدد تجاوز الـ 1100 زائر مابين خريجات الكلية و الخريجين والخريجات من الجامعات السعودية الباحثين عن عمل.// انتهى //05:45ت م0019