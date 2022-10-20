الطائف 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنظمت جماعة فرقد الابداعية بادبي الطائف مساء امس الأمسية الثقافية السابعة عشرة ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 بحضور نخبة من جماعة فرقد الابداعية وهم كلا من حنان عبدالهادي، وعزام النمري، وأحمد الشمراني.حيث قدموا العديد من التجارب التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور وقد بدأ، مؤسس نادي كفاءات للقراءة احمد الشمراني بالتعريف بالنادي، وأنشطته الثقافية، وخدماته ، كما تحدث عن دور الأندية الأدبية وأهميتها و نفعها، والاهتمام بها لصقل الشباب والناشئة، ومنحهم الفرص للمضي قدما في التثاقف، والاستنارة.وقد كان لبقا في حديثه، قادرا على إيصال مراده للمتلقي بصورة علمية مبسطة وسلسة، مستصحبا شواهد دلت على مدى اطلاعه، ومعرفته بحقله.فيما تحدثت حنان عبدالهادي، حديثا شيِّقا، أبدت فيه مدى تمكنها الخطابي، معبرة عن استفادتها من تجاربها التطوعية التي حكت عنها بكل وعي، وإدراك، ناصحة الشباب بالانخراط في العمل التطوعي طلبا للفائدة المعرفية، وصقلا للتجارب قبل التفكير في المكافآت وشهادات الشكر والتقدير، وحتى المكافآت المالية.كما عرض الشاب متعدد المواهب والأنشطة، عزام النمري، تجربته الفنية والثقافية بكل محبة وشغف، ذاكرا فضل والديه عليه، مثمنا دورهما في حياته، حتى بلوغه هذا القدر من التفرد.وقد شارك بإلقاء بعض نصوصه الشعرية، كما تحدث عن تجربته الفنية التمثيلية بالمسرح والتلفاز. كما شنف الآذان بالإنشاد مغنيا بصوت جميل أطرب الحضور.ومنَ ثَمَّ فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضوروختم المداخلات رئيس النادي، عطا الله الجعيد، في تكريم ضيوف الأمسية والتقاط الصور التذكارية الجماعية معهم.// انتهى //07:03ت م0022