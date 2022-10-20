نجران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلنت جمعية واعد الرياضية بنجران، عن بدء التسجيل للراغبين في الانضمام لفريقها التطوعي وذلك عبر الرابط الإلكتروني، forms.gle/sXqhuqWXAWtBoag2Aوأضحت الجمعية ان المسارات التطوعية المتاحة للتسجيل في كل من مجال التدريب والإعلام، والتصوير والمونتاج، وادارة الفعاليات، وتصميم المشاريع، والاستشارات والبرامج والأنشطة.وتعد جمعية واعد من الجمعيات الرياضية المتخصصة التي تسعى لتعزيز ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم خاصة والرياضات المتنوعة بصفة عامة، من خلال تطوير العمل الرياضي الذي يساهم في صناعة الفعاليات والبرامج الرياضية بشكل احترافي، وتنمية مهارات فريق العمل التي تمكنهم من قيادة البرامج الرياضية التي تلبي احتياجات المجتمع وتنشيط الحراك الرياضي بمنطقة نجران.// انتهى //07:26ت م0025