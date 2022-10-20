رياضي / جمعية واعد الرياضية بنجران تعلن بدء التسجيل في مساراتها التطوعية
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
نجران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت جمعية واعد الرياضية بنجران، عن بدء التسجيل للراغبين في الانضمام لفريقها التطوعي وذلك عبر الرابط الإلكتروني، forms.gle/sXqhuqWXAWtBoag2A
وأضحت الجمعية ان المسارات التطوعية المتاحة للتسجيل في كل من مجال التدريب والإعلام، والتصوير والمونتاج، وادارة الفعاليات، وتصميم المشاريع، والاستشارات والبرامج والأنشطة.
وتعد جمعية واعد من الجمعيات الرياضية المتخصصة التي تسعى لتعزيز ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم خاصة والرياضات المتنوعة بصفة عامة، من خلال تطوير العمل الرياضي الذي يساهم في صناعة الفعاليات والبرامج الرياضية بشكل احترافي، وتنمية مهارات فريق العمل التي تمكنهم من قيادة البرامج الرياضية التي تلبي احتياجات المجتمع وتنشيط الحراك الرياضي بمنطقة نجران.
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