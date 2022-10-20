المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1444هـ الموافق 20 أكتوبر 2022م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس لقاء إعلاميا بعنوان " معا نحو إعلام ريادي " بممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة منير محمد ناصر والأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر وعدد من أعضاء الإدارة وذلك بمقر غرفة المدينة المنورة .واستعرض اللقاء الذي يهدف إلى بناء علاقات تواصل فعالة مع الجهات الإعلامية وتعريفهم عن دور الغرفة لأصحاب الأعمال والمجتمع والخدمات التي تقدمها ، الخطة الإستراتيجية لغرفة المدينة خلال الدورة الرابعة عشر لمجلس إدارتها إضافة إلى إبراز الخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة ذات الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي لمنطقة المدينة المنورة .وقال رئيس مجلس الغرفة منير محمد إن لغرفة المدينة المنورة إرث غني وحافل بالإنجازات ودور هام وفعال في خدمة منطقة المدينة المنورة التي يجب ابرازها إعلاميا معا للمجتمع نحو إعلام يتماشى مع الرؤية الواعدة 2030 لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي تستحق ذلك ، ونطمح بأن يكون إعلام غرفة المدينة المنورة إعلاما هادفا وبارزا داخل الغرفة وخارجها محققا لمستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة .واختتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوح قدمه عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور أحمد خليل لتبادل الآراء والمقترحات بين الإعلاميين حول مواضيع متنوعة عن الإعلام ودوره الهام في المجتمع .// انتهى //07:36ت م0027