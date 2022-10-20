طوكيو 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوصل عجز الميزان التجاري لليابان خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 094ر2 تريليون ين (96ر13 مليار دولار).وأوضحت وزارة المالية اليابانية اليوم أن صادرات البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر28 % سنويا إلى 818ر8 تريليون ين، متجاوزة معدل الزيادة المتوقع وكان 1ر27 %، بعد زيادتها في شهر أغسطس الماضي بنسبة 22 %سنويا.وأشارت إلى ارتفاع الواردت اليابانية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9ر45 % إلى 912ر10 تريليون ين.// انتهى //08:53ت م0028