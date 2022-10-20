المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 179 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز والمجمعات الطبية خلال الأسبوع الماضي, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.وشملت الجولات الرقابية 70 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 42 زيارة على الصيدليات, و 52 زيارة على المجمعات التجارية, إضافة إلى 15 جولة تفتيش على مراكز البصريات, للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة.// انتهى //09:18ت م0029