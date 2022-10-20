إسلام آباد 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريح الرئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف الذي أكد بأن بلاده ستطلب من المقرضين الدوليين قروضا جديدة بمليارات الدولارات بعد الفيضانات المدمرة، التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.واهتمت بمواصلة فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان.وتطرقت إلى عزم السلطات الباكستانية على اتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.وأخبرت عن هبوط درجات الحرارة في المناطق الشمالية من باكستان إثر تعرضها لأول موجة من الثلوج مع بداية فصل الشتاء الحالي.وتناولت صحف الخميس متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها استبعاد قرغيزستان السلام مع طاجيكستان في الوقت الحالي، واستمرار الأزمة السياسية في العراق، وإعلان حكومة تشاد حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات التي أثرت سلباً على أكثر من مليون شخص.// انتهى //09:25ت م0030