القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من استخلاص المعادن، في ضوء الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" القادم الذي يهدف إلى التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية، والخروج بسياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى تحذير منظمة حقوق الأطفال من تداعيات التغير المناخي الذي يهدد مليار طفل حول العالم.وتناقلت دعوة منظمة الصحة العالمية بوقف الهجمات والمعارك في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة بأن الوضع يخرج عن السيطرة.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية.// انتهى //09:35ت م0032