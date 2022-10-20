الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 8 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 22 إلى 23 أكتوبر 2022م.وتعرض المزادات أكثر من 320 أصلًا من العقارات تتنوع ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، إضافة إلى الأصول المنقولة كالإبل والبضائع من العطورات والأدوات التجميلية.وتبدأ بمزاد أصائل الخرج الإلكتروني على عقارات في محافظة الخرج، ثم مزاد ربوة الأفلاج الإلكتروني على عقارات تقع في الأفلاج، ثم مزاد أم القرى الإلكتروني على عقارات بمكة المكرمة، ومزاد خطة المستقبل الإلكتروني على عقارات تقع بمحافظات وضواحي في منطقة الرياض، إلى جانب مزاد وسط الرياض الإلكتروني على عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد كنوز الطائف الإلكتروني على عقارات بمدينة الطائف، إضافة إلى مزادات المنقولات الحضورية على مجموعة من الإبل من فئة الصفر فرديات ونوادر وقعدان وفحول منتجة، ومزاد بضائع متخصصة من العطورات والأدوات التجميلية.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //09:38ت م0033