الدمام 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 946 جولة تفتيشية بغرب الدمام على المباني قيد الإنشاء، أسفرت عن رصد 269 مخالفة بناء، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها، موضحةً أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء؛ للتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.وركزت الجولات على عدة مخالفات منها: النظافة العامة للمنشأة والموقع، وكذلك مخالفة لإتلاف الشوارع المسفلتة والأرصفة بعد استخدام مواد البناء بالمنشأة، داعيةً ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد برخصة البناء خلال فترة الإنشاء وعدم مخالفة الأنظمة، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية لرصد أي مخالفة.// انتهى //10:17ت م0037