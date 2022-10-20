نجران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية سلطانة، 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت أن الفرص المطروحة تتضمن: (إنشاء وتشغيل وصيانة ثلاثة مجمعات تجارية سكنية، ومصنع خرسانة وبلك، ومحطتي وقود، وسوق أعلاف، وحظائر وسوق ماشية، وشقق فندقية، وتشغيل وصيانة مسلخ قائم).ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".//انتهى//10:19ت م0038