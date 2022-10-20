مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الفعالية التوعوية بسرطان الثدي بغرفة مكة المكرمة؛ بهدف رفع الوعي الصحي بسرطان الثدي تزامناً مع شهر التوعية به.وأوضحت مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائيّة بالمسجد الحرام والمسجد النبويّ الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أنّ الفعالية تهدف لتعزيز دور التوعية والتثقيف للمنسوبات وتعريفهن بكيفية الفحص الذاتي والأعراض والمسببات لسرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية، ودورها في مكافحة المرض والحيلولة دون تفشيه، ورفع نسبة الوعي المجتمعي.وأفادت الرشود أن الفعالية تضمنت محاضرات توعوية قدمها نخبة تحدثوا عن عوامل نمط الحياة والأنماط الغذائية المتعلقة بسرطان الثدي في مدينة مكة المكرمة، وكيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي، معبرةً عن شكرها للأمين العام المكلف لغرفة مكة المكرمة رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي سميرة العتيبي، وبما تم عرضه من معلومات وأركان ومشاريع مبتكرة.// انتهى //10:32ت م0040