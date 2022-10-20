رام الله 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الفتى محمد فادي نوري (16 عامًا)، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، الشهر الماضي.// انتهى //10:35ت م0042