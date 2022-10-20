نجران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقعت الغرفتان التجارية الصناعية بنجران وأبها أمس، مذكرة تفاهم، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة نجران بدر المعجل، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، وأعضاء مجلس الغرفتين.ونصت المذكرة على تبادل الخبرات والاستفادة من الوسائل التقنية والبرامج الحديثة وتطوير خدمات المنتسبين، والتدريب والتوطين وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت العمل على ربط قواعد المعلومات المتاحة لدى الطرفين في المجالات التي تهم قطاع الأعمال على مستوى المملكة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المشتركة من المعلومات المتاحة ومن أهمها البحوث والدراسات التي تهم قطاع الأعمال، وكذلك تنظيم لقاءات مشتركة بين أعضاء اللجان بالغرفتين لتفعيل دورها في خدمة مختلف الأنشطة الاقتصادية.وأكد المعجل أن الهدف من هذه المذكرة هو سعي غرفة نجران لتحقيق التكامل مع الغرف السعودية لتطوير خدماتها ومواكبتها مع المتغيرات وتزايد احتياجات المشتركين من الخدمات، من خلال تبادل الخبرات المتاحة والاستفادة من تجارب الغرف الرائدة في عدد من المجالات، مشيراً إلى أن الغرفة ستواصل سعيها الحثيث في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:38ت م0043