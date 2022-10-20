الباحة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أمس, مدينة البن التنموية بمركز معشوقة, بحضور محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة.وتقع مدينة البن التنموية بمركز معشوقة على مساحة إجمالية بلغت 1.600.000متر مربع وبطاقة تشغيلية تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية وزراعة 300.000 شجرة, وتُعد أولى المدن الزراعية التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة, حيث جرى الوقوف على الإنشاءات الأولية التي تمت بالموقع، والاطلاع على سير الأعمال، ومناقشة أهم التحديات وماهي أوجه الدعم الممكنة لتسريع وتيرة إنشاء المدينة التنموية بالشكل الفني والتقني بحسب ماهو مخطط له من قبل الوزارة، وبما يتوافق مع تطلعات سمو أمير المنطقة في تحقيق تنمية زراعية وخلق فرص عمل تساهم في رفع مستوى المعيشة بالمنطقة.وبين الزهراني أن الوزارة تسعى من خلال العديد من البرامج والمبادرات إلى دعم مشاريع زراعة البن، ومنها مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وحصاد مياه الأمطار التي أسهمت في إعادة تأهيل 114 مزرعة بن بمنطقة الباحة, كما جرى توزيع 17.000 شتلة مجاناً، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) الذي يقدم دعماً مادياً غير مسترد إلى ثمانية قطاعات منها البن؛ حيث يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، منوهاً بحرص واهتمام سمو أمير منطقة الباحة ومتابعته للمشاريع التنموية بالمنطقة وخاصة مدينة البن.// انتهى //10:42ت م0044