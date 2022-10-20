الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسحصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اعتماد تطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق الصادر عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، بعد أن قامت الوزارة بتطوير دليل الوزارة (أدلة ، سياسات إجراءات، نماذج) بالمواءمة مع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق.وتُعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت بتطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق، حيث يهدف الدليل إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع جودة البنية التحتية في المرافق واستدامتها، كما يشتمل على عدد من التوبيبات المتعلقة حول إدارة الأصول والتخطيط المالي وإدارة عمليات سلاسل الإمداد وغيرها.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تعزيز جودة الأداء وحوكمة عملياتها التشغيلية، والمشاركة في جودة الحياة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وأفضل الممارسات العالمية.// انتهى //10:47ت م0047